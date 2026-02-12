Вашингтон
Лука Дончич пропустит встречу с «Далласом», но надеется сыграть в Матче звезд НБА

Звезда «Лейкерс» Лука Дончич не сыграет в четверг против своей бывшей команды «Мэверикс».

Словенец пропустит четвертую встречу подряд из-за растяжения мышцы задней поверхности бедра.

Как сообщает ESPN, Дончич продолжает реабилитацию и надеется принять участие в Матче всех звезд НБА в воскресенье.