Стеф Карри поддержал Кумингу после публикации деталей его конфликта с «Уорриорз»

«Мне жаль, бро. Как же это нелепо. Покажи себя», — написал 2-кратный MVP НБА.
Куминга, как сообщается, столкнулся с необычными претензиями со стороны руководства «воинов» на фоне достигшего пика в этом сезоне напряжения между организацией и игроком.
Куминге якобы сообщили, что кто‑то из его окружения берет слишком много еды из лаунж-зоны для родственников и гостей игроков «Уорриорз». По словам нескольких источников, на пятом году сотрудничества претензии между игроком и клубом стали «мелочными».
Отправленный в «Атланту» форвард выложил пост с большим количеством эмодзи и словам «А что еще?».