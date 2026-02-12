Вашингтон
Стеф Карри поддержал Кумингу после публикации деталей его конфликта с «Уорриорз»

Многолетний лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри отреагировал на публикацию о бывшем одноклубнике Джонатане Куминге и его напряженных отношениях с калифорнийским клубом.

Источник: Спортс"

«Мне жаль, бро. Как же это нелепо. Покажи себя», — написал 2-кратный MVP НБА.

Куминга, как сообщается, столкнулся с необычными претензиями со стороны руководства «воинов» на фоне достигшего пика в этом сезоне напряжения между организацией и игроком.

Куминге якобы сообщили, что кто‑то из его окружения берет слишком много еды из лаунж-зоны для родственников и гостей игроков «Уорриорз». По словам нескольких источников, на пятом году сотрудничества претензии между игроком и клубом стали «мелочными».

Отправленный в «Атланту» форвард выложил пост с большим количеством эмодзи и словам «А что еще?».