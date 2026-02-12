Вашингтон
Кевин Дюрэнт: «Старики в сборной США не будут напрягаться на Матче звезд? Йокич и Дончич обычно вообще лежат на паркете»

Форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт заявил, что поклонникам не стоит переживать по поводу уровня самоотдачи возрастной сборной США на Матче звезд НБА.

Источник: Спортс"

"Вам следует спросить европейцев и сборную мира, будут ли они напрягаться (смеется). Можно взять Луку Дончича и Николу Йокича и вспомнить, что они устраивают на Матчах всех звезд. Это можно назвать конкурентным баскетболом? Но никто не переживает по этому поводу. Зато все ставят под сомнение самоотдачу стариков и американцев.

Этим двум парням, Луке и Йокичу, вообще наплевать на игру. Эти парни просто лежат на полу. Они бросают с середины площадки. Вас же беспокоят старики, будут ли они выкладываться. Я умею читать между строк. Это общая тема, которую сейчас все обсуждают.

Вембаньяма обещает раскачать Матч звезд? Посмотрим. Он говорил это и в прошлом году. Но в итоге все сошлись в том, что это был худший Матч всех звезд. Так что посмотрим. Изменит ли новый формат игру? Скоро узнаем", — резюмировал Дюрэнт.