Роберт Орри: «Вембаньяма не входит в мой Топ-5 в гонке за MVP. Мы слишком рано пытаемся короновать его как следующую большую звезду»

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри высказался о Викторе Вембаньяме в контексте борьбы за награду MVP, отметив, что пока не готов включить француза в число главных претендентов.

Источник: Спортс"

"Он не входит в мой Топ-5, хотя это невероятный игрок. Во-первых, он сыграл недостаточно матчей, чтобы я включил его в пятерке, а во-вторых, для меня он слишком нестабилен.

Сейчас он в среднем набирает, сколько? 24 очка? На мой взгляд, чтобы претендовать на титул MVP, нужно больше. Вспомните Кобе Брайанта, Шакила О’Нила, Леброна Джеймса — все они, когда выигрывали MVP, показывали более серьезные цифры добивались большего, чем Виктор на данный момент.

Мне кажется, мы слишком рано пытаемся короновать его как следующую большую звезду. Не поймите меня неправильно: парень действительно фантастический. Но он не Леброн Джеймс. Он не Кобе Брайант", — заявил Орри.

