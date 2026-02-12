Велимир Перасович о матче с «Пармой»: «Очень трудно действовать с таким низким процентом трехочковых. Но мы нашли способ выиграть»

"Эта победа далась нам сложно, учитывая сегодняшнюю игру в атаке. Очень трудно действовать с таким низким процентом трехочковых бросков. Но мы победили благодаря энергии и тому, что спровоцировали соперника совершить много потерь.
«Парма» не давала нам проходить под кольцо, заставляла бросать с периметра. Повторюсь, это был непростой матч, но мы старались и нашли способ выиграть. Отмечу, что при этом мы не показали себя с лучшей стороны. Нельзя сказать, что наша игра была сегодня хорошей", — сказал Перасович на послематчевой пресс-конфренции.
Также тренер сообщил, что Дайшон Пьер практически восстановился, но его возвращение не форсируют — скорее всего, он появится на площадке после паузы на Матч всех звезд. Андрей Лопатин пропустит ближайшие две игры. Следующий матч УНИКС проведет 21 февраля на выезде против «Автодора».