Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велимир Перасович о матче с «Пармой»: «Очень трудно действовать с таким низким процентом трехочковых. Но мы нашли способ выиграть»

УНИКС с трудом одолел «Бетсити Парму» в Казани (74:72). После игры главный тренер казанцев Велимир Перасович признал: атака команды была далека от идеала.

Источник: Спортс"

"Эта победа далась нам сложно, учитывая сегодняшнюю игру в атаке. Очень трудно действовать с таким низким процентом трехочковых бросков. Но мы победили благодаря энергии и тому, что спровоцировали соперника совершить много потерь.

«Парма» не давала нам проходить под кольцо, заставляла бросать с периметра. Повторюсь, это был непростой матч, но мы старались и нашли способ выиграть. Отмечу, что при этом мы не показали себя с лучшей стороны. Нельзя сказать, что наша игра была сегодня хорошей", — сказал Перасович на послематчевой пресс-конфренции.

Также тренер сообщил, что Дайшон Пьер практически восстановился, но его возвращение не форсируют — скорее всего, он появится на площадке после паузы на Матч всех звезд. Андрей Лопатин пропустит ближайшие две игры. Следующий матч УНИКС проведет 21 февраля на выезде против «Автодора».