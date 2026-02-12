Евгений Пашутин о поражении от УНИКСа: «Мы выиграли щит у самой мощной команды лиги, но с таким количеством потерь сложно победить»

"Игра выдалась физически жесткая, контактная. Все четверти шли практически ровно: и первая, и вторая, и третья, плюс-минус очко-два очка разница, за исключением четвертой. Сегодня мы старались, выиграли щит (41 к 40) у команды, которая доминирует в Лиге по атлетизму, подбору и является одна из самых мощных в турнире.
Мы готовились и применяли разные формы защиты: и личную, и зонную. Постарались дать ответ. У двоих наших «больших» в конце было четыре фола — думаю, что это показатель того, что они боролись в каждом эпизоде. И наша тактика работала, и все было хорошо, но мы сделали 19 потерь, просто перевод куда-то в аут и при выносе. Например, в предпоследней атаке просто выбросили в аут — кто-то не среагировал.
Сказал ребятам, что для победы над командами первой тройки в конце должна быть концентрация. Это поможет сделать бросок или какое-то движение, отдать внутрь, но не просто выкинуть мяч. Если так сделать два раза, очень сложно победить", — подытожил Пашутин.