Евгений Пашутин о поражении от УНИКСа: «Мы выиграли щит у самой мощной команды лиги, но с таким количеством потерь сложно победить»

Мы готовились и применяли разные формы защиты: и личную, и зонную. Постарались дать ответ. У двоих наших «больших» в конце было четыре фола — думаю, что это показатель того, что они боролись в каждом эпизоде. И наша тактика работала, и все было хорошо, но мы сделали 19 потерь, просто перевод куда-то в аут и при выносе. Например, в предпоследней атаке просто выбросили в аут — кто-то не среагировал.