НБА оштрафовала «Юту» (500000 долларов) и «Индиану» (100000). Обе команды не выпускали на площадку здоровых игроков в недавних матчах

«Юта» была наказана за свои действия в играх против «Орландо» 7 февраля (поражение 117:120) и «Майами» 9 февраля (победа 115:111). В этих встречах клуб оставил звезд Лаури Маркканена и Джарена Джексона-младшего на скамейке запасных в четвертой четверти, «хотя эти игроки были в состоянии продолжать игру, и исход матчей после этого оставался под вопросом», — говорится в заявлении лиги.