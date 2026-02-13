Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НБА оштрафовала «Юту» (500000 долларов) и «Индиану» (100000). Обе команды не выпускали на площадку здоровых игроков в недавних матчах

НБА оштрафовала «Юту» на 500000 долларов, а «Индиану» — на 100000. Лига заявила, что обе команды в недавних матчах не выпускали на паркет здоровых игроков, подчеркнув, что не потерпит действий, ставящих под угрозу целостность соревнований.

«Юта» была наказана за свои действия в играх против «Орландо» 7 февраля (поражение 117:120) и «Майами» 9 февраля (победа 115:111). В этих встречах клуб оставил звезд Лаури Маркканена и Джарена Джексона-младшего на скамейке запасных в четвертой четверти, «хотя эти игроки были в состоянии продолжать игру, и исход матчей после этого оставался под вопросом», — говорится в заявлении лиги.

«Индиана», в свою очередь, нарушила политику участия игроков в матче против «Юты» 3 февраля. Расследование показало, что звездный форвард Паскаль Сиакам и два других игрока стартовой пятерки «Пэйсерс», пропустившие эту встречу, «могли играть согласно медицинским критериям, предусмотренным Политикой, в том числе с сокращенным игровым временем. Как вариант, команда могла бы дать игрокам отдых в других матчах, что в большей степени соответствовало бы соблюдению Политики».

«Пэйсерс» (15−40) и «Джаз» (18−37) входят в число шести худших команд лиги.