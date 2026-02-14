Ричмонд
Зак Лавин перенесет операцию на кисти и завершит сезон

По информации инсайдера Криса Хэйнса, звездный защитник «Сакраменто» Зак Лавин перенесет операцию на правой кисти, которая завершит для него сезон. Процедура пройдет после перерыва на Матч всех звезд.

Источник: Спортс"

В текущем сезоне 30-летний Лавин является лучшим бомбардиром «Кингс», набирая в среднем 19,2 очка при 47,9% с игры и 39% из-за дуги.

«Сакраменто» проиграл последние 14 матчей и занимает последнее место в лиге с результатом 12−44.