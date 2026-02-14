Билли Донован о Робе Диллингэме: «Его игровые решения и выбор бросков никуда не годятся»

"Он может обходить защиту на ведении, проникать внутрь. Это хороший аспект. Но его игровые решения, выбор бросков никуда не годятся. Я объяснил ему это.
Его задача и зона ответственности — давать возможности другим парням и понимать, какие попытки он может реализовать с высоким процентом. Не готов дать ему свободу действий. Нам нужны его проходы, но не броски в прыжке, попытки через руки, передачи, обреченные на неудачу. Ему надо подчистить свою игру, мы ему поможем.
Но нельзя лишить его агрессивности в атаке, когда он станет бояться завершения. Ему нужно атаковать, но при этом правильно читать игру. Это придет", — заключил главный тренер Билли Донован.