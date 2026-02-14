Билли Донован о Робе Диллингэме: «Его игровые решения и выбор бросков никуда не годятся»

Его задача и зона ответственности — давать возможности другим парням и понимать, какие попытки он может реализовать с высоким процентом. Не готов дать ему свободу действий. Нам нужны его проходы, но не броски в прыжке, попытки через руки, передачи, обреченные на неудачу. Ему надо подчистить свою игру, мы ему поможем.