Билли Донован о Робе Диллингэме: «Его игровые решения и выбор бросков никуда не годятся»

21-летний разыгрывающий Роб Диллингэм перешел из «Миннесоты» в «Чикаго», надеясь на игровое время и прогресс. Диллингэм провел 3 матча за новый клуб, набирая 11 очков, 3,7 подбора, 4 передачи на 2,3 потери и 2 перехвата за 24,6 минуты в среднем.

"Он может обходить защиту на ведении, проникать внутрь. Это хороший аспект. Но его игровые решения, выбор бросков никуда не годятся. Я объяснил ему это.

Его задача и зона ответственности — давать возможности другим парням и понимать, какие попытки он может реализовать с высоким процентом. Не готов дать ему свободу действий. Нам нужны его проходы, но не броски в прыжке, попытки через руки, передачи, обреченные на неудачу. Ему надо подчистить свою игру, мы ему поможем.

Но нельзя лишить его агрессивности в атаке, когда он станет бояться завершения. Ему нужно атаковать, но при этом правильно читать игру. Это придет", — заключил главный тренер Билли Донован.