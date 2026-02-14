Ричмонд
Шэй Гилджес-Александер: «Крис Пол был для меня образцом разыгрывающего, а потом стал лучшим другом»

40-летний разыгрывающий Крис Пол завершил карьеру после 21 сезона в НБА.

Источник: Спортс"

"Очень странно. Крис был очень важен для моей карьеры. За пределами площадки он был первым, с кем я встретился, кто занимался своим телом, показал мне значение работы в тренажерном зале. Его жизнь была подчинена строгому режиму, который позволял ему быть успешным на площадке.

В моей жизни Крис был первым разыгрывающим. Я изучал его игру еще в школе. Он был для меня образцом. А потом стал одним из лучших друзей. Даже трудно совместить эти две его испостаси в моей жизни.

И это относится не только ко мне. Он был примером для кучи парней по всему миру, многие из этих ребят сейчас в НБА.

Очень жаль, что все случилось именно так. Я рассчитывал, что он получит свое признание и почет. Но это никак не повлияет на его вклад и карьеру. Горжусь им и надеюсь добраться до той же стадии мастерства в баскетболе«, — поделился разыгрывающий “Тандер” Шэй Гилджес-Александер.