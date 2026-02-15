Ричмонд
Дэмиан Лиллард в третий раз за последние четыре года выиграл конкурс трехочковых

Дэмиан Лиллард в третий раз за последние четыре года выиграл конкурс трехочковых.

Лиллард победил в соревновании по трехочковым.

Защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард, который не сыграл ни одного матча в текущем сезоне, восстанавливаясь после разрыва ахилла, стал победителем конкурса трехочковых звездного уикэнда.

Лиллард выиграл третье соревнование за последние четыре года, присоединившись к Лэрри Берду и Крэйгу Ходжесу в списке трехкратных победителей конкурса.

В финальном раунде защитник «Блэйзерс» набрал 29 очков, обойдя Девина Букера из «Финикса» (27) и Кона Книппела из «Шарлотт» (17).