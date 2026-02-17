«Филадельфия» подпишет Джабари Уокера на двухлетний контракт

Пэйн провел вторую половину сезона-2023/24 в «Сиксерс», после чего подписал контракт с «Нью-Йорком» на сезон-2024/25. Затем в октябре он заключил соглашение с «Индианой», но был отчислен после предсезонных матчей. В последнее время защитник выступал за сербский «Партизан».