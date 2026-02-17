Участника Матча всех звезд G-лиги Алондес Уильямс заключил 10-дневное соглашение с «Вашингтоном»

В текущем сезоне Уильямс выступал за фарм-клуб «Уизардс» в G-лиге, набирая в среднем 20,2 очка, 5,2 подбора и 4,5 передачи за 36,2 минуты на паркете, и был выбран для участия в Матче всех звезд.
По информации Шэмса Чарании, «Вашингтон» подписал с разыгрывающим Алондесом Уильямсом (26 лет, 193 см) 10-дневный контракт.
В текущем сезоне Уильямс выступал за фарм-клуб «Уизардс» в G-лиге, набирая в среднем 20,2 очка, 5,2 подбора и 4,5 передачи за 36,2 минуты на паркете, и был выбран для участия в Матче всех звезд.
В НБА защитник сыграл 9 матчей за предыдущие 3 сезона.