Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деррик Уайт отказался от 5 млн долларов, которые ему предлагал Никола Вучевич за номер «9»

Защитник «Бостона» Деррик Уайт рассказал, что новобранец «Селтикс» Никола Вучевич хотел носить номер «9» и предложил за него 5 млн долларов Уайту, но тот отказался.

«Девятка — мой любимый номер… Когда я вижу людей на нашей домашней арене в майке с этим номером, я понимаю: “О, это моя”.

Хотя, за 10 миллионов я бы поменялся", — с улыбкой сказал Уайт.

В «Селтикс» Вучевич выбрал себе номер «4».