Деррик Уайт отказался от 5 млн долларов, которые ему предлагал Никола Вучевич за номер «9»

Защитник «Бостона» Деррик Уайт рассказал, что новобранец «Селтикс» Никола Вучевич хотел носить номер «9» и предложил за него 5 млн долларов Уайту, но тот отказался.
«Девятка — мой любимый номер… Когда я вижу людей на нашей домашней арене в майке с этим номером, я понимаю: “О, это моя”.
Хотя, за 10 миллионов я бы поменялся", — с улыбкой сказал Уайт.
В «Селтикс» Вучевич выбрал себе номер «4».