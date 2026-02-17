Игроки «Монако» получили большую часть задержанной в декабре зарплаты

Команда отреагировала победой над «Басконией» в Евролиге.
Хотя большинство баскетболистов получили полную зарплату, разыгрывающий Майк Джеймс, как сообщается, по-прежнему в ожидании около 50 000 евро из своего декабрьского оклада.
Задержки были вызваны финансовыми трудностями на уровне руководства. Владелец клуба Алексей Федорычев в последние месяцы не мог полностью финансировать деятельность команды.
Согласно сообщениям, декабрьские выплаты были произведены через счет третьей стороны, в обход существующих ограничений по управлению.
Правительство Монако заявило о готовности взять клуб под свой контроль до конца сезона.
Январские платежи игрокам и персоналу все еще остаются непогашенными.