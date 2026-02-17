Ричмонд
Игроки «Монако» получили большую часть задержанной в декабре зарплаты

Игроки «Монако» в пятницу получили большую часть декабрьских зарплат. Как информирует Le"Equipe, недавние выплаты положили конец более чем двухмесячным задержкам.

Источник: Спортс"

Команда отреагировала победой над «Басконией» в Евролиге.

Хотя большинство баскетболистов получили полную зарплату, разыгрывающий Майк Джеймс, как сообщается, по-прежнему в ожидании около 50 000 евро из своего декабрьского оклада.

Задержки были вызваны финансовыми трудностями на уровне руководства. Владелец клуба Алексей Федорычев в последние месяцы не мог полностью финансировать деятельность команды.

Согласно сообщениям, декабрьские выплаты были произведены через счет третьей стороны, в обход существующих ограничений по управлению.

Правительство Монако заявило о готовности взять клуб под свой контроль до конца сезона.

Январские платежи игрокам и персоналу все еще остаются непогашенными.