Леброн Джеймс о шансах «Лейкерс»: «Сложно сказать, на что мы действительно способны»

"Сложно сказать, на что мы действительно способны.
Знаю, что когда мы показывали свой лучший баскетбол в этом сезоне, мы были очень хороши. С другой стороны, когда мы играли не лучшим образом, это выглядело просто отвратительно", — заявил Джеймс.
Калифорнийцы идут пятыми на Западе с результатом 33−21.
