Леброн Джеймс о шансах «Лейкерс»: «Сложно сказать, на что мы действительно способны»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что ему трудно обозначить уровень претензий команды в сезоне-25/26.

Источник: Спортс

"Сложно сказать, на что мы действительно способны.

Знаю, что когда мы показывали свой лучший баскетбол в этом сезоне, мы были очень хороши. С другой стороны, когда мы играли не лучшим образом, это выглядело просто отвратительно", — заявил Джеймс.

Калифорнийцы идут пятыми на Западе с результатом 33−21.

