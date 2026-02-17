Роман Илюк перейдет из УНИКСа в «Темп-СУМЗ»

Илюк не смог выиграть конкуренцию в казанской команде, чему также способствовала полученная в ноябре травма.
В Единой лиге ВТБ защитник поучаствовал в 5 матчах, набирая в среднем 2 очка за 3 минуты на площадке.
По информации «Перехвата», защитник Роман Илюк (20 лет, 188 см) перейдет из УНИКСа в «Темп-СУМЗ» в рамках трансфера с выплатой компенсации.
