Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роман Илюк перейдет из УНИКСа в «Темп-СУМЗ»

По информации «Перехвата», защитник Роман Илюк (20 лет, 188 см) перейдет из УНИКСа в «Темп-СУМЗ» в рамках трансфера с выплатой компенсации.

Илюк не смог выиграть конкуренцию в казанской команде, чему также способствовала полученная в ноябре травма.

В Единой лиге ВТБ защитник поучаствовал в 5 матчах, набирая в среднем 2 очка за 3 минуты на площадке.