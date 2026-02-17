Ричмонд
Никола Йокич: «Знаете, почему Лука следит за всем? Потому что он на все делает ставки. Ставит и ставит»

Во время Матча всех звезд центровой «Денвера» Никола Йокич пообщался с форвардом «Индианы» Паскалем Сиакамом об его соотечественнике и футболисте Самюэле Это’о, не упустив возможность подшутить над защитником «Лейкерс» Лукой Дончичем.

Во время Матча всех звезд центровой «Денвера» Никола Йокич пообщался с форвардом «Индианы» Паскалем Сиакамом об его соотечественнике и футболисте Самюэле Это'о, не упустив возможность подшутить над защитником «Лейкерс» Лукой Дончичем.