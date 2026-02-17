Ричмонд
Пеньярройя о возвращении Пэйна в НБА: «Это хорошее решение для него и логичный шаг для клуба»

Главный тренер «Партизана» Жоан Пенарроя прокомментировал уход Кэмерона Пэйна, который намерен вернуться в НБА и подписать контракт с «Филадельфией». Сербский клуб получит за разыгрывающего компенсацию в размере 1,75 миллиона долларов, и, по мнению наставника, такой исход устраивает все стороны.

Источник: Спортс"

"Бизнес есть бизнес. В воскресенье утром мы узнали, что Кэмерон получил предложение из НБА и хочет вернуться. Думаю, это хорошее решение для него и логичный шаг для клуба с учетом компенсации, которую мы получили. Это был его первый опыт в Европе, и он прогрессировал день за днем.

Он хорошо играл и очень помог нам, особенно в последний месяц. Конечно, было бы лучше, если бы он остался, но мы рады за него. Что касается позиции разыгрывающего, проблем не будет — Карлик Джонс и Шейк Милтон возвращаются. Наша более серьезная проблема сейчас — позиция тяжелого форварда из-за ситуации с Диланом Озетковски", — заявил Пеньярройя в интервью Mozzart Sport.