Пеньярройя о возвращении Пэйна в НБА: «Это хорошее решение для него и логичный шаг для клуба»

Он хорошо играл и очень помог нам, особенно в последний месяц. Конечно, было бы лучше, если бы он остался, но мы рады за него. Что касается позиции разыгрывающего, проблем не будет — Карлик Джонс и Шейк Милтон возвращаются. Наша более серьезная проблема сейчас — позиция тяжелого форварда из-за ситуации с Диланом Озетковски", — заявил Пеньярройя в интервью Mozzart Sport.