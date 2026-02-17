Ричмонд
Леброн Джеймс высоко оценил действия «Кливленда» на дедлайне обменов: «Думаю, они серьезно усилились»

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс высоко оценил действия «Кливленда» на дедлайне обменов, назвав усиление состава грамотным шагом в борьбе за титул.

Источник: Спортс"

"Они идут ва-банк. Они посчитали, что им нужен еще один плеймейкер — кто‑то, кто уже был в подобной ситуации, прошел через это. И они добавили Джеймса (Хардена) — постоянного участника Матча всех звезд, который до сих пор показывает статистику этого уровня. Это дает Доновану Митчеллу еще одного игрока с навыками ведения игры, способного забить в концовке матча.

А еще те игроки, которых они получили от «Сакраменто». Деннис Шредер, мой бывший партнер по команде, будет биться каждую игру. И Кеон Эллис — игрок, который борется, забивает важные броски. Эти парни будут очень полезны для команды, особенно на Востоке, где нужны настоящие бойцы. Думаю, они серьезно усилились", — заявил Леброн в подкасте Mind the Game.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше