Леброн Джеймс высоко оценил действия «Кливленда» на дедлайне обменов: «Думаю, они серьезно усилились»

"Они идут ва-банк. Они посчитали, что им нужен еще один плеймейкер — кто‑то, кто уже был в подобной ситуации, прошел через это. И они добавили Джеймса (Хардена) — постоянного участника Матча всех звезд, который до сих пор показывает статистику этого уровня. Это дает Доновану Митчеллу еще одного игрока с навыками ведения игры, способного забить в концовке матча.
А еще те игроки, которых они получили от «Сакраменто». Деннис Шредер, мой бывший партнер по команде, будет биться каждую игру. И Кеон Эллис — игрок, который борется, забивает важные броски. Эти парни будут очень полезны для команды, особенно на Востоке, где нужны настоящие бойцы. Думаю, они серьезно усилились", — заявил Леброн в подкасте Mind the Game.