Седрик Кауард: «Джа Морэнт — один из лучших людей, которых я встречал»

Защитник «Мемфиса» Седрик Кауард встал на защиту своего партнера по команде Джа Морэнта, назвав его одним из лучших людей, которых он встречал. В интервью HoopsHype баскетболист опроверг негативный образ разыгрывающего в медиа и рассказал о его человеческих качествах.

Источник: Спортс"

"Если вы хотите говорить о нем только в негативном ключе — вы глубоко ошибаетесь и лучше держите свои мысли при себе. Джа — один из лучших людей, которых я встречал. Он такой же веселый, как и я — мы постоянно цитируем фильмы. Он всегда придумывает какие-то шутки.

То, как его изображают окружающие, не соответствует действительности. Он заботится о людях: например, во время ледяной бури он предложил купить мне продукты — мелочи, которые ему делать не обязательно, но он делает это от чистого сердца и просто потому, что такой человек по природе. И при этом с ним очень приятно проводить время. Я постоянно говорю людям, что он один из тех, кого я бы пригласил на барбекю, и все бы его полюбили", — рассказал Кауард.