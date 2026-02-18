Леброн Джеймс: «У Зубаца, видимо, все еще негатив к “Лейкерс”, каждый раз надирает нам задницу»

«Не знаю, видимо, у Зубаца все еще негатив к “Лейкерс” из-за обмена, он в каждой встрече надирает нам задницу.
Он огромный, люди не понимают, насколько. Отличные руки для работы под щитом, мягкое касание.
Он хорошо сочетался с Джеймсом Харденом, розыгрыш помогал Зубацу раскрыться. Уход Джеймса, видимо, побудил их получить активы и за него.
Отличный вариант для «Индианы». Команда потеряла Майлза Тернера, ушедшего в «Милуоки». Это два разных игрока, но Зубац будет неплохо смотреться с Тайризом Халибертоном.
Зубац здорово сочетается с плеймейкерами, а Тайриз — один из лучших плеймейкеров в баскетболе", — рассудил Леброн Джеймс.