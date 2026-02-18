Ричмонд
Леброн Джеймс: «У Зубаца, видимо, все еще негатив к “Лейкерс”, каждый раз надирает нам задницу»

Центровой Ивица Зубац перешел в «Индиану» перед дедлайном. Это третий клуб в карьере баскетболиста после «Лейкерс» и «Клипперс».

«Не знаю, видимо, у Зубаца все еще негатив к “Лейкерс” из-за обмена, он в каждой встрече надирает нам задницу.

Он огромный, люди не понимают, насколько. Отличные руки для работы под щитом, мягкое касание.

Он хорошо сочетался с Джеймсом Харденом, розыгрыш помогал Зубацу раскрыться. Уход Джеймса, видимо, побудил их получить активы и за него.

Отличный вариант для «Индианы». Команда потеряла Майлза Тернера, ушедшего в «Милуоки». Это два разных игрока, но Зубац будет неплохо смотреться с Тайризом Халибертоном.

Зубац здорово сочетается с плеймейкерами, а Тайриз — один из лучших плеймейкеров в баскетболе", — рассудил Леброн Джеймс.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
