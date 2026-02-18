Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легендарный тренер «Денвера» Даг Мо ушел из жизни в возрасте 87 лет

Даг Мо остался в истории НБА в роли главного тренера «Денвера». Специалист провел 10 сезонов с командой (1980−90), одержав 432 победы в «регулярках». Эта цифра была увековечена на его баннере на арене клуба.

Даг Мо остался в истории НБА в роли главного тренера «Денвера». Специалист провел 10 сезонов с командой (1980−90), одержав 432 победы в «регулярках». Эта цифра была увековечена на его баннере на арене клуба. Мо был признан лучшим тренером лиги в 1988 году.

Мо ушел из жизни в возрасте 87 лет в Техасе.

«Он был уникальным лидером, который возглавил команду в одной из самых успешных декад в истории “Наггетс”. Болельщики клуба всегда будут любить и помнить его, а баннер всегда будет напоминать о его наследии», — сообщил «Денвер» в пресс-релизе.