Легендарный тренер «Денвера» Даг Мо ушел из жизни в возрасте 87 лет

«Он был уникальным лидером, который возглавил команду в одной из самых успешных декад в истории “Наггетс”. Болельщики клуба всегда будут любить и помнить его, а баннер всегда будет напоминать о его наследии», — сообщил «Денвер» в пресс-релизе.