Де’Энтони Мелтон о Порзингисе в «Уорриорз»: «Головная боль для многих соперников. Как Вембаньяма в “Сан-Антонио”

Обменянный перед дедлайном «большой» должен дебютировать после перерыва на Матч звезд.
«Головная боль для многих соперников, потому что им нечем отвечать. Посмотрите на “Сперс”, у них есть Вемби, который часто играет на позиции центрового и со своим набором умений создает большие проблемы для соперников.
Присутствие Порзингиса на площадке даст нам преимущество в росте и множество мисматчей, которые так необходимы. Некоторые команды он будет буквально уничтожать, потому что они физически они с ним не смогут справиться", — считает Мелтон.