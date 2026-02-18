Ричмонд
Де’Энтони Мелтон о Порзингисе в «Уорриорз»: «Головная боль для многих соперников. Как Вембаньяма в “Сан-Антонио”

У защитника «Голден Стэйт» Де’Энтони Мелтона большие ожидания от перехода Кристапса Порзингиса в команду.

Источник: Sports

Обменянный перед дедлайном «большой» должен дебютировать после перерыва на Матч звезд.

«Головная боль для многих соперников, потому что им нечем отвечать. Посмотрите на “Сперс”, у них есть Вемби, который часто играет на позиции центрового и со своим набором умений создает большие проблемы для соперников.

Присутствие Порзингиса на площадке даст нам преимущество в росте и множество мисматчей, которые так необходимы. Некоторые команды он будет буквально уничтожать, потому что они физически они с ним не смогут справиться", — считает Мелтон.