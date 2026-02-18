Крис Пол: «До отстранения Фрэнк говорил, что выведет мой номер из обращения. До сих пор не могу все осознать»

«Я сказал Тайрону Лю и Лоуренсу Фрэнку, что хотел бы завершить карьеру в “Клипперс”. В начале сезона Фрэнк прислал мне статью о том, насколько хороши мои лидерские качества… Я был чрезвычайно благодарен за то, что меня взяли. Вы видели, как я был взволнован, когда вернулся. Я знал, что это будет мой последний сезон, и я буду играть перед своей семьей.