«Универсальный игрок. Может играть на 3-й и 4-й позициях. Мощный. Обороняется против целого ряда позиций. Отлично подбирает в нападении — мы будем активно использовать это. Здорово понимает игру. Много всего хорошего», — прокомментировал новобранца главный тренер Рик Карлайл.
Рик Карлайл о Кобе Брауне: «Универсальный игрок, много всего хорошего»
Кобе Браун перешел в «Индиану» в рамках обмена Ивицы Зубаца. Форвард провел 2 матча за новый клуб, набирая 6 очков, 6,5 подбора и 2 передачи за 23,5 минуты в среднем.