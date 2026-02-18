Рик Карлайл о Кобе Брауне: «Универсальный игрок, много всего хорошего»

«Универсальный игрок. Может играть на 3-й и 4-й позициях. Мощный. Обороняется против целого ряда позиций. Отлично подбирает в нападении — мы будем активно использовать это. Здорово понимает игру. Много всего хорошего», — прокомментировал новобранца главный тренер Рик Карлайл.