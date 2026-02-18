Джини Басс о продаже «Лейкерс»: «Дело в величии клуба, нужны ресурсы. Мой отец хотел бы этого»

«Моему отцу было важно, чтобы “Лейкерс” оставались на вершине НБА. Для этого нужны ресурсы. Все должны двигать клуб вперед. Он хотел бы этого для “Лейкерс”, потому что клуб — его наследие.
Мои родственники были вовлечены в это решение. Дело в величии «Лейкерс», которого ожидают фанаты. Нужны ресурсы и четкое направление движения.
У всех членов моей семьи разные мнения, но у нас своя жизнь, в которой мы сами будем определять свои занятия. Это лучшее решение для нас шестерых.
Я согласилась провести 5 лет в роли управляющей. Мы с Марком Уолтером довольны нынешним состоянием вещей. Ожидаю успеха. Никуда не ухожу", — рассказала Джини Басс.
«Не думаю, что отец был бы рад тому, как все сложилось», — не согласилась ее сестра Джени Басс.