Джини Басс о продаже «Лейкерс»: «Дело в величии клуба, нужны ресурсы. Мой отец хотел бы этого»

Семья Басс продала «Лейкерс» Марку Уолтеру после долгих лет внутреннего конфликта. Джини Басс позитивно отозвалась о сделке.

«Моему отцу было важно, чтобы “Лейкерс” оставались на вершине НБА. Для этого нужны ресурсы. Все должны двигать клуб вперед. Он хотел бы этого для “Лейкерс”, потому что клуб — его наследие.

Мои родственники были вовлечены в это решение. Дело в величии «Лейкерс», которого ожидают фанаты. Нужны ресурсы и четкое направление движения.

У всех членов моей семьи разные мнения, но у нас своя жизнь, в которой мы сами будем определять свои занятия. Это лучшее решение для нас шестерых.

Я согласилась провести 5 лет в роли управляющей. Мы с Марком Уолтером довольны нынешним состоянием вещей. Ожидаю успеха. Никуда не ухожу", — рассказала Джини Басс.

«Не думаю, что отец был бы рад тому, как все сложилось», — не согласилась ее сестра Джени Басс.