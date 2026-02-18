«Уорриорз» примут решение об участии Карри и Порзингиса в матче с «Селтикс» после двусторонней игры

«Оба тренировались в последнее время. Надежда на возвращение в четверг есть, но прямо сейчас точно не скажу. Будем смотреть на их состояние на следующей тренировке, посмотрим, что будет в двусторонке», — рассказал главный тренер «воинов» Стив Керр.
Карри в последнее время не играл из-за проблем с коленом. 37-летний разыгрывающий пропустил Матч всех звезд.
В этом сезоне Порзингис принял участие всего в 17 встречах из-за воздействия сложного заболевания (синдром постуральной ортостатической тахикардии) и, в последнее время, тендинита левого ахиллова сухожилия.