Джарен Джексон перенес операцию на левом колене и будет обследован через 4 недели

Форвард «Юты» Джарен Джексон успешно перенес операцию на левом колене во вторник. Баскетболист приступил к реабилитации.

Источник: Спортс"

Медики проведут обследование через 4 недели, чтобы скорректировать прогноз по срокам восстановления игрока.

Ранее ожидалось, что Джексон пропустит остаток сезона. Форвард перешел в «Джаз» из «Мемфиса» перед дедлайном.