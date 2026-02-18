Кейтлин Кларк об отказе Леброна от печенья с шоколадом: «Предпочла бы завершить карьеру»

41-летний игрок «Лейкерс» сделал это, чтобы привести себя в форму и вернуться на площадку после травмы.
"Предпочла бы завершить карьеру, чем пошла на такое.
Это и делает его тем, кто он есть«, — написала баскетболистка “Индианы” в комментариях к новости.
