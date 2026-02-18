Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кейтлин Кларк об отказе Леброна от печенья с шоколадом: «Предпочла бы завершить карьеру»

Суперзвезда женской НБА Кейтлин Кларк отреагировала на новость об отказе Леброна Джеймса от печенья с шоколадной крошкой.

41-летний игрок «Лейкерс» сделал это, чтобы привести себя в форму и вернуться на площадку после травмы.

"Предпочла бы завершить карьеру, чем пошла на такое.

Это и делает его тем, кто он есть«, — написала баскетболистка “Индианы” в комментариях к новости.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше