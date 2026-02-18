Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джереми Сохан: «В “Сан-Антонио” реальных возможностей у меня особо не было»

Джереми Сохан подвел итоги своего пребывания в «Сан-Антонио» после перехода в «Нью-Йорк».

Источник: Спортс"

«По моему мнению, реальных возможностей у меня особо не было. Что есть, то есть. Команда глубокая по составу. Возможно, у меня не совпали взгляды с тренером. Но я благодарен за возможность оказаться в месте, где могу расти и развиваться», — сказал Сохан.

Говоря о том, что он привносит в новую команду, форвард сделал акцент на командных качествах.

«Для меня на первом месте всегда команда. Я всегда готов поддержать одноклубников. Приношу энергию, позитив и стабильность», — заявил 22-летний баскетболист.

Сохан был выбран «Сперс» под девятым номером на драфте-2022. За четыре сезона в Техасе он провел 227 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 5,6 подбора и 2,6 передачи.