Василий Карасев после матча с ЦСКА: «Мы сами отдали победу своими действиями в ключевых эпизодах»

ЦСКА обыграл МБА-МАИ в московском дерби — 109:106 в овертайме. Главный тренер проигравших Василий Карасев прокомментировал неудачную концовку и упущенную возможность выиграть в основное время.

Источник: Спортс"

"Конечно, сейчас мы расстроены. Спасибо парням, они показали сегодня очень достойную игру. Даже зайти в овертайм с ЦСКА — это уже показатель. Обидно, что в итоге сами отдали победу своими действиями в ключевых эпизодах.

Все было в наших руках. Во 2-й половине пришлось довольно много отыгрывать, мы начали более агрессивно защищаться и более раскованно атаковать. За счет этого вернулись и имели все шансы выиграть. Армейцы — тоже обычные люди, тоже способны ошибаться. Сегодня мы заставили их это делать", — отметил Карасев.

Следующий матч МБА-МАИ проведет 22 февраля на выезде против «Уралмаша».