Кевин Дюрэнт о фейковых аккаунтах: «Я не собираюсь обсуждать эту ерунду из твиттера»

«Я понимаю, что вы обязаны задавать такие вопросы, но я не собираюсь обсуждать всю эту ерунду из твиттера. Мои партнеры по команде знают, как обстоят дела; мы c самого начала сезона сосредоточены на работе. Сегодня у нас была отличная тренировка, с нетерпением ждем выездную серию матчей», — заявил Дюрэнт журналистам.