Павел Савков помешал Гарретту Невельсу закрыть ипотеку

В финале конкурса трехочковых Матча всех звезд Единой лиги ВТБ защитник МБА-МАИ Павел Савков победил разыгрывающего «Зенита» Трента Фрэйзера.

Прошлогодний победитель конкурса Гарретт Невельс уступил Савкову в дополнительном полуфинальном раунде, из-за чего защитник «Уралмаша» не смог досрочно закрыть ипотеку.

«Свой прошлогодний выигрыш я разделил: часть потратил на ипотеку, часть — на путешествие в Дубай и немного отложил. Новой ипотеки с тех пор не появилось, осталась все та же, так что я мотивирован», — поделился Невельс перед началом конкурса.

В первой попытке Невельс и Савков набрали по 23 очка, в перестрелке Савков опередил соперника на 5 баллов.

Юбилейный десятый Матч всех звезд Единой лиги ВТБ прошел 15 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и завершился победой команды «Звезды Мира» (91:89).