Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не способны защищаться даже против пенсионеров во дворе"

«Они не способны защищаться даже против пенсионеров во дворе. Это одна из худших оборонительных команд в лиге. У них есть центровой, который постоянно жалуется — Деандре Эйтон. Смотришь на его статистику и думаешь, что дабл-дабл — это показатель эффективности, но на самом деле это обманчивые цифры», — сказал Перкинс в эфире First Take.