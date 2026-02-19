Ричмонд
Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не способны защищаться даже против пенсионеров во дворе"

Экс-игрок НБА Кендрик Перкинс жестко раскритиковал оборону «Лейкерс» и заявил, что команда не пройдет дальше второго раунда плей-офф.

Источник: Спортс"

«Они не способны защищаться даже против пенсионеров во дворе. Это одна из худших оборонительных команд в лиге. У них есть центровой, который постоянно жалуется — Деандре Эйтон. Смотришь на его статистику и думаешь, что дабл-дабл — это показатель эффективности, но на самом деле это обманчивые цифры», — сказал Перкинс в эфире First Take.