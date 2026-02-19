Ричмонд
Эл Хорфорд: «Меня не удивляет прогресс “Бостона” в этом сезоне. Все благодаря Джо Маззулле и сложившейся в команде культуре»

Центровой «Голден Стэйт» Эл Хорфорд поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Бостона», подчеркнув как спортивное, так и личное значение встречи с бывшей командой.

Источник: Спортс"

"Для меня это волнительно — прежде всего, потому, что я увижу многих людей, которые мне небезразличны, и мы сразимся на площадке. Мой сын без умолку говорит о том, как хочет увидеть многих ребят и тренеров. Так что в целом все это, знаете, будет здорово.

Меня не удивляет, то как «Бостон» прогрессировал в этом сезоне — все благодаря Джо Маззулле и сложившейся в команде культуре. Пожалуй, самое неожиданное — прогресс Неэмиаша Кеты и Джордана Уолша. Они действительно сделали огромный шаг в своем развитии", — отметил Хорфорд.