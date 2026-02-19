Игровая майка Купера Флэгга с дебютного матча продана за 1 миллион долларов

Купер Флэгг установил новый рекорд продаж на аукционах платформы «NBA Auctions» — майка, в которой он дебютировал в НБА, ушла за 1 миллион долларов. Это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за форму новичка. Предыдущий рекорд принадлежал центровому «Сан-Антонио» Виктору Вембаньяме — 762 000 долларов.
Майка была надета 22 октября 2025 года в дебютном матче Флэгга против «Сперс». В той игре форвард оформил дабл-дабл (10 очков, 10 подборов) за 32 минуты, став лишь пятым игроком в истории «Маверикс», оформившим дабл-дабл в дебютной игре НБА.
«Даллас» выбрал Флэгга под первым номером на драфте-2025. В текущем сезоне он набирает в среднем 20,4 очка, 6,6 подбора и 4,1 передачи за игру.