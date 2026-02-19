Игровая майка Купера Флэгга с дебютного матча продана за 1 миллион долларов

Майка была надета 22 октября 2025 года в дебютном матче Флэгга против «Сперс». В той игре форвард оформил дабл-дабл (10 очков, 10 подборов) за 32 минуты, став лишь пятым игроком в истории «Маверикс», оформившим дабл-дабл в дебютной игре НБА.