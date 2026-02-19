Ричмонд
Деджонте Мюррэй дебютирует в сезоне на следующей неделе

Защитник «Нового Орлеана» Деджонте Мюррэй близок к возвращению на площадку спустя год после разрыва ахиллова сухожилия. Главный тренер «Пеликанс» Джеймс Боррего сообщил, что 29-летний игрок может дебютировать в текущем сезоне уже на следующей неделе.

Источник: Спортс"

Если восстановление пройдет по плану, Мюррэй может появиться в одной из игр домашней серии «Нового Орлеана»: 24 февраля против «Голден Стэйт», 26 и 28 февраля против «Юты» или 1 марта против «Клипперс».