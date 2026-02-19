«Лейкерс» назначили Лона Розена президентом по бизнес‑операциям

Розен возвращается в клуб, где начинал карьеру: в 1980-х он работал в фронт-офисе «Лейкерс», а затем ушел, чтобы стать влиятельным агентом и спортивным менеджером. Последние 12 лет он занимал пост исполнительного вице-президента и директора по маркетингу в «Лос-Анджелес Доджерс». Под его руководством бейсбольный клуб ежегодно наращивал выручку, с 2013 года лидировал в MLB по посещаемости и выиграл три Мировых серии.