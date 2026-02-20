Мэтью Ишбиа: «Танкинг» — поведение неудачников. Это гораздо хуже любого скандала со ставками"

«Это просто нелепо! “Танкинг” — поведение неудачников. Намеренно проигрывать — последнее, с чем хочется ассоциироваться. Это позор для лиги и для самих организаций. А разговоры о том, что это “стратегия” — просто абсурд.
Это гораздо хуже любого скандала со ставками. По сути, это стратегический слив матчей. Это ужасно для болельщиков, которые платят, чтобы посмотреть игру и поддержать свою команду. И ужасно для всех настоящих команд, борющихся за попадание в плей‑офф«, — написал владелец “Санз” на своей странице в соцсети X.
Примечательно, что после обменов, проведенных с тех пор, как Ишбиа приобрел клуб в 2023 году, «Финикс» не контролирует собственные пики первого раунда вплоть до 2032 года. Поэтому в обозримом будущем у команды попросту нет стимула идти по пути «танкинга».
Марк Кьюбан: «НБА ошибается, осуждая “танкинг”. Фанатам нужна надежда, а не победы в каждом матче».