Стефен Карри пропустит еще минимум пять матчей

Карри пропустил последние пять игр перед перерывом на Матч звезд после того, как постоянный отек и болезненные ощущения вынудили команду дать ему отдых. Проблема первоначально возникла во время индивидуальной тренировки 24 января в Миннеаполисе. 37-летний защитник пытался играть через боль в течение нескольких матчей, но в итоге выбыл из строя.