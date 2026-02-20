Ричмонд
НБА планирует ввести правила против «танкинга» со следующего сезона, стал известен список возможных мер

Как сообщает Шэмс Чарания, комиссионер НБА Адам Сильвер в четверг проинформировал 30 генеральных менеджеров лиги о том, что НБА планирует внести изменения в правила, направленные против «танкинга», начиная со следующего сезона.

Множество источников, знакомых с ходом встречи в четверг, а также заседания комитета по соревнованиям в конце января, сообщили Чарании, что для сдерживания танкинга обсуждались следующие концепции:

Пики первого раунда драфта могут быть защищены только в топ-4 или топ-14+.

Фиксация вероятности получения лотерейных выборов на момент трэйд-дедлайна или на более позднюю дату.

Запрет команде выбирать в топ-4 два года подряд и/или после двух подряд финишей в тройке худших.

Запрет команде выбирать в топ-4 в году, следующем за выходом в финал конференции.

Распределение лотерейных шансов на основе показателей за два года.

Расширение лотереи за счет включения всех команд, участвующих в плей-ин.

Уравнивание шансов для всех команд-участниц лотереи.

В ходе встречи генменеджеров в четверг Адам Сильвер, представители офиса НБА и 30 ведущих руководителей клубов выразили общее желание продолжать дискуссии для защиты целостности соревнования. По словам источников, Сильвер жестко обозначил свое намерение решить проблему.