НБА планирует ввести правила против «танкинга» со следующего сезона, стал известен список возможных мер

Множество источников, знакомых с ходом встречи в четверг, а также заседания комитета по соревнованиям в конце января, сообщили Чарании, что для сдерживания танкинга обсуждались следующие концепции:
Пики первого раунда драфта могут быть защищены только в топ-4 или топ-14+.
Фиксация вероятности получения лотерейных выборов на момент трэйд-дедлайна или на более позднюю дату.
Запрет команде выбирать в топ-4 два года подряд и/или после двух подряд финишей в тройке худших.
Запрет команде выбирать в топ-4 в году, следующем за выходом в финал конференции.
Распределение лотерейных шансов на основе показателей за два года.
Расширение лотереи за счет включения всех команд, участвующих в плей-ин.
Уравнивание шансов для всех команд-участниц лотереи.
В ходе встречи генменеджеров в четверг Адам Сильвер, представители офиса НБА и 30 ведущих руководителей клубов выразили общее желание продолжать дискуссии для защиты целостности соревнования. По словам источников, Сильвер жестко обозначил свое намерение решить проблему.