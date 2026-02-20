Ричмонд
Трэй Янг все ближе к дебюту за «Вашингтон», Энтони Дэвис пока не готов

Разыгрывающий Трэй Янг приближается к дебюту за «Вашингтон», бигмен Энтони Дэвис по-прежнему не готов возобновить тренировки.

27-летний Янг последний раз играл 27 декабря. Как рассказали в команде, он будет постепенно повышать интенсивность тренировок, продолжая восстановление после растяжения медиальной коллатеральной связки и ушиба бедра, и пройдет новое обследование на следующей неделе.

После реабилитации поврежденных связок руки в Далласе перед перерывом на Матч всех звезд Дэвис вернулся в Вашингтон, также он побывал на приеме у хирурга-ортопеда в Лос-Анджелесе. Повторное обследование состоится через две недели.

«Уизардс» приобрели звездных игроков в результате обменов с «Атлантой» в январе и «Далласом» в начале этого месяца соответственно.