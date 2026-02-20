Ричмонд
Кейд Каннингем стал первым в истории «Детройта», кому удалось набрать 40+ очков, 10+ передач и 5+ подборов при 5+ трехочковых

Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем помог своей команде обыграть «Нью-Йорк» (126:111), набрав 42 очка.

Источник: Спортс"

За 38 минут Каннингем реализовал 17 из 34 бросков с игры, 5 из 11 из-за дуги и 3 из 3 штрафных, добавив к этому 8 подборов, 13 передач при 5 потерях и 2 блок-шота.

Он стал первым игроком в истории «Пистонс», которому удалось набрать 40+ очков, 10+ передач и 5+ подборов при 5+ трехочковых.

24-летний разыгрывающий стал лишь третьим игроком команды соперника в истории, кому удалось набрать 40+ очков и 10+ передач на арене «Мэдисон-сквер-гарден», сравнявшись с Леброном Джеймсом и Алленом Айверсоном.

