Стивен Эй Смит: «На логотипе НБА должен быть Майкл Джордан»

"На логотипе НБА должен был быть Майкл Джордан. Сделать это следовало много лет назад.
На логотипе должен быть Майкл Джордан, а не Джерри Уэст, да благословит Господь его душу. Он был прекрасным человеком, великим игроком, отличным управленцем, но на логотипе должен был быть Майкл Джордан", — заявил журналист ESPN.
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.Читать дальше