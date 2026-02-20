Ричмонд
Стивен Эй Смит: «На логотипе НБА должен быть Майкл Джордан»

Известный телеведущий Стивен Эй Смит считает, что НБА следует поменять логотип с Джерри Уэстом, который был разработан в 1969 году.

Источник: Sports

"На логотипе НБА должен был быть Майкл Джордан. Сделать это следовало много лет назад.

На логотипе должен быть Майкл Джордан, а не Джерри Уэст, да благословит Господь его душу. Он был прекрасным человеком, великим игроком, отличным управленцем, но на логотипе должен был быть Майкл Джордан", — заявил журналист ESPN.

Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
