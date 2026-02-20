Ричмонд
Юдонис Хаслем о проблемах Таунса при Брансоне: «Я испытал то же самое после прихода Леброна в “Хит”

Экс-игрок «Майами» Юдонис Хаслем привел неожиданную аналогию для описания затруднений Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорке».

Источник: Спортс"

По мнению эксперта, центровой не может до конца понять свою роль в атаке, когда рядом есть еще более значимая фигура Джейлена Брансона.

«Наблюдая за Таунсом и понимаю, что это напоминает мне меня самого и то, какое влияние оказывает появление в команде сильного игрока и изменение атакующей стратегии. Когда в “Майами” пришел Леброн, и наша атака изменилась, мне было трудно найти свое место. Постоянно возникали сомнения, нахожусь ли я в правильном месте? Делаю ли я все правильно? Не мешаю ли я ему? Не мешаю ли я этому парню?

Именно с этим сейчас имеет дело КАТ.

Считаю, что по мере понимания новой роли в атаке его адаптация в «Никс» все же свершится", — пояснил Хаслем.