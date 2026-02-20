Адам Сильвер: «Матч звезд не повлиял на расследование по “Клипперс”. Там тысячи документов и многочисленные свидетели, все очень сложно»

«Решений пока никаких нет. Как вы знаете, офис лиги не участвует в расследовании напрямую. Этим занимается Wachtell из Нью-Йорка. Знаю, что “Клипперс” полностью сотрудничают по этому вопросу. Но я не вовлечен в его текущий ход.