Тайрон Лю: «Подумываем об игровом времени для трех “больших”

Центровой Айзейя Джексон перешел в «Клипперс» из «Индианы» в сделке по Ивице Зубацу. Джексон пока только дважды появлялся на площадке за новый клуб, проводя меньше пяти минут.

«Клипперс» больше доверяют ветерану Бруку Лопесу и новичку Янику Конану Нидерхойзеру.

«Сейчас я думаю обсудить со штабом задействование трех “больших”. Мы не можем продолжать выпускать Брука на 34−35 минут, хоть он и говорит, что все в порядке.

У нас есть 3 центровых, можем дать время всем троим, а во второй половине будет доигрывать тот, у кого идет лучше всего. Посмотрим", — заявил главный тренер Тайрон Лю.

«Пока моя основная цель — помогать команде, чем могу. Когда я адаптируюсь, надеюсь, что мое игровое время пойдет вверх», — заключил Джексон.