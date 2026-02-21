Участие Леброна Джеймса в матче с «Клипперс» под вопросом, звездное трио «Лейкерс» может снова не сыграть вместе

У игрока болевые ощущения в левом колене.
Звездное трио команды — Лука Дончич, Леброн Джеймс и Остин Ривз — провело вместе всего 10 матчей в этом сезоне.
По информации репортера Тревора Лэйна, эта связка действовала вместе в 322 владениях. Показатель плюс/минус — «-7,8» очка за 100 владений.
