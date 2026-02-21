Ричмонд
Егор Дёмин выписал блок-шот Айзейе Джо и забросил трехочковый

В одном из эпизодов матча против «Оклахомы» защитник «Бруклина» Егор Дёмин заблокировал под кольцом защитника Айзейю Джо и забросил трехочковый в последовавшей атаке.

По итогам встречи на счету россиянина 3 очка (1 из 10 с игры, 1 из 8 из-за дуги), 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота за 28 минут.

«Нетс» уступили «Тандер» — 86:105.